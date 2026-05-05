Российские силы нанесли удар «возмездия» по объектам ОПК и энергетики Украины

За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ, российские силы нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) Украины, используемым в интересах украинской армии. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) в зоне проведения спецоперации нанесли поражение складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее Минобороны РФ попросило киевлян покинуть город на случай ответного удара.