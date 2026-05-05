В Ленинградской области после атаки дронов произошло возгорание в Киришах

Дрозденко: над Ленобластью сбито 18 дронов, в Киришах зафиксировано возгорание

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над Ленинградской областью 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексадр Дрозденко.

В промышленной зоне в Киришах произошло возгорание. Специалисты МЧС и Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы приступили к его ликвидации.

5 мая глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что Украинские войска ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ.

Незадолго до этого стало известно, что в результате налета на Чебоксары в городе поврежден торговый центр. По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление расположенного на юге города торгового центра.

4 мая пресс-служба Минобороны России сообщила, что за пять часов силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны.

Ранее Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике.