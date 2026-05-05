Власти подтвердили атаку ВСУ на Чувашию

Глава Чувашии Николаев: ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ
Максим Богодвид/РИА Новости

Украинские войска ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в мессенджере «Макс».

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

«К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь», — рассказал Николаев.

По словам главы Чувашии, оперативные службы продолжают работу, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка.

Незадолго до этого стало известно, что в результате налета на Чебоксары в городе поврежден торговый центр. По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление расположенного на юге города торгового центра.

5 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) России был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

Ранее в МО РФ пообещали ударить по центру Киева при попытке ВСУ сорвать День Победы.

 
