Российские военные за несколько часов уничтожили более 110 БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 114 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона», — сказали в ведомстве.
До этого внештатный советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что украинские военные сталкиваются со значительными трудностями, пытаясь атаковать дронами Москву. По его словам, Киев понимает, что «Москва очень защищена», и Украине нужны «более современные инновационные технологии», чтобы избежать провалов в запуске дронов по мегаполису.
4 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки БПЛА по Москве во время парада Победы 9 мая.
