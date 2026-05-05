В результате атаки на Чебоксары получил повреждения торговый центр

В результате налета на Чебоксары в городе поврежден торговый центр. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление расположенного на юге города торгового центра. Информация о пострадавших не поступала.

5 мая сообщалось, что в Чебоксарах произошло несколько взрывов. В городе звучали сирены воздушной опасности.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.

4 мая пресс-служба Минобороны России сообщила, что за пять часов российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны. По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 мск перехват прошел над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Московском регионе.

