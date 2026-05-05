Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Собянин сообщил о ликвидации БПЛА, направлявшегося к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул градоначальник.

На месте падения обломков уже ведут работу специалисты экстренных служб.

Агентство ТАСС подсчитало, что со 2 по 5 мая число атаковавших Москву беспилотников достигло 33.

4 мая пресс-служба Минобороны России сообщила, что за пять часов российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны. По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 мск перехват прошел над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Московском регионе.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.