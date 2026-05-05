В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявлен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в нескольких регионах России введены временные ограничения на работу аэропортов и объявлена ракетная опасность. По данным Росавиации, ограничения на прием и вылет воздушных судов действуют в аэропортах Чебоксар, Тамбова, Оренбурга и Уфы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По информации МЧС РФ, в Удмуртии дважды за утро объявлялся сигнал ракетной опасности, последний раз – в 00:25 по местному времени 5 мая 2026 года.

4 мая пресс-служба Минобороны России сообщила, что за пять часов российские силы ПВО сбили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.