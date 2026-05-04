Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Военкор назвал цель атак украинских БПЛА на Москву

Военкор Воробьев: Киев пытается вынудить Москву оттянуть с фронта средства ПВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный корреспондент Сергей Воробьев прокомментировал попадание украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. По мнению журналиста, которое приводит Tsargrad.tv, столица России для Киева — не самоцель. Противник пытается вынудить военно-политическое руководство РФ оттянуть часть средств ПВО с линии боевого соприкосновения и с ключевых промышленных объектов.

«Война сейчас идет не столько на передовой, сколько в экономике и в тылу. Позиционный характер боевых действий диктует свои условия. Поэтому оборона тыла для нас крайне важна. А враг пытается нас провоцировать действовать на эмоциях вместо того чтобы думать головой», — считает Воробьев.

Возросшее количество украинских БПЛА говорит о том, что Европа раскручивает свой ВПК, заваливая его украинскими заказами.

О попадании беспилотника в здание в районе Мосфильмовской улицы сообщил 4 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. Общее число украинских дронов, сбитых на подлете к столице, в воскресенье достигло восьми.

Ранее в Госдуме рассказали об ответе на удар БПЛА по Москве.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!