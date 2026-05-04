Военкор назвал цель атак украинских БПЛА на Москву

Военный корреспондент Сергей Воробьев прокомментировал попадание украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. По мнению журналиста, которое приводит Tsargrad.tv, столица России для Киева — не самоцель. Противник пытается вынудить военно-политическое руководство РФ оттянуть часть средств ПВО с линии боевого соприкосновения и с ключевых промышленных объектов.

«Война сейчас идет не столько на передовой, сколько в экономике и в тылу. Позиционный характер боевых действий диктует свои условия. Поэтому оборона тыла для нас крайне важна. А враг пытается нас провоцировать действовать на эмоциях вместо того чтобы думать головой», — считает Воробьев.

Возросшее количество украинских БПЛА говорит о том, что Европа раскручивает свой ВПК, заваливая его украинскими заказами.

О попадании беспилотника в здание в районе Мосфильмовской улицы сообщил 4 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. Общее число украинских дронов, сбитых на подлете к столице, в воскресенье достигло восьми.

