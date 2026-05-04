«Нацисты отчаянно сопротивляются»: Захарова ответила на угрозы Зеленского

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Нацисты отчаянно сопротивляются Дню Победы, как это было в Германии 80 лет назад, так и сейчас на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы украинского президента Владимира Зеленского, ее слова цитирует ТАСС.

«Дню Победы 9 мая 80 лет назад отчаянно сопротивлялись нацисты. То же мы видим и сегодня», — сказала дипломат.

4 мая Зеленский пригрозил, что на параде Победы в Москве 9 мая могут появиться дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Незадолго до этого, 29 апреля, президент России Владимир Путин предложил объявить на День Победы перемирие с Украиной. Речь об этом зашла в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Однако в Киеве инициативу не поддержали. В интервью Bloomberg Зеленский заявил об отказе от предложенного российской стороной временного прекращения огня, так как подобный шаг, по его мнению, может привести к улучшению позиций Москвы на поле боя. В Госдуме заявили, что Зеленский «заигрался», и пообещали «удары возмездия» в случае провокаций украинской армии 9 мая. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Песков анонсировал важное выступление Путина на День Победы.

 
