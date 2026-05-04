Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Число дронов, выпущенных ВСУ по Москве с начала дня, выросло до девяти

Собянин сообщил о перехвате двух украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы
Shutterstock

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — подчеркнул глава города.

Всего за 4 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять дронов в сторону Москвы. Один из беспилотников врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы. По словам Собянина, никто из людей не пострадал. Остальные восемь БПЛА были уничтожены, пока летели к российской столице.

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru». Депутат заявил, что российской стороне в ответ на атаку на столицу следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. В то же время парламентарий призвал жителей Москвы не впадать в панику и стараться сохранять спокойствие на фоне «разного уровня опасностей». Он добавил, что система противовоздушной обороны города постоянно совершенствуется.

Ранее военный корреспондент раскрыл цель атак дронов ВСУ на Москву.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!