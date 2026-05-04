Число дронов, выпущенных ВСУ по Москве с начала дня, выросло до девяти

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — подчеркнул глава города.

Всего за 4 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять дронов в сторону Москвы. Один из беспилотников врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы. По словам Собянина, никто из людей не пострадал. Остальные восемь БПЛА были уничтожены, пока летели к российской столице.

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru». Депутат заявил, что российской стороне в ответ на атаку на столицу следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. В то же время парламентарий призвал жителей Москвы не впадать в панику и стараться сохранять спокойствие на фоне «разного уровня опасностей». Он добавил, что система противовоздушной обороны города постоянно совершенствуется.

