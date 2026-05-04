Отражена новая атака беспилотников на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр города Сергей Собянин.

Детали в заявлении не уточняются. Глава российской столицы лишь отметил, что на местах падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

За несколько часов до этого дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник, летевший к Москве. Фрагменты дрона упали на землю, на места происшествий выезжали сотрудники оперативных служб.

В ночь с 3 на 4 мая украинский БПЛА врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы в российской столице. По словам мэра города, никто из людей не пострадал. Военный корреспондент Юрий Котенок предположил, что беспилотник могли запустить с территории стран Балтии. Незадолго до атаки пролет дрона зафиксировали в Тверской области, обратил внимание журналист.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru». Он заявил, что российским войскам в ответ на эту атаку следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам на Украине.

Ранее Зеленский сообщил о планах Украины увеличить дальность ударов по РФ.