В Госдуме рассказали об ответе на удар БПЛА по Москве

Депутат Колесник: виновники удара по Мосфильмовской улице не будут спать мирно
России необходимо нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в рамках ответа на атаку БПЛА ВСУ на Москву, в результате которой было повреждено здание на Мосфильмовской улице, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, РФ стоит задуматься о высших чиновниках в Киеве, чтобы они «не чувствовали себя в безопасности».

«Мы всегда отвечаем очень жестко, последовательно, в нужный момент наносим урон, кстати, очень тяжелый. Наносим [урон] в кратном размере противнику. А как этого избежать? Это укрепление системы противовоздушной обороны, что, собственно, идет постоянно. Как-то все-таки надо посмотреть с системой оповещения. Она все равно нужна. Таковы реалии современные современного мира... Возмездие неотвратимо. Об этом даже речи нет», — отметил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что на фоне удара украинского БПЛА населению не стоит впадать в панику. Необходимо сохранять спокойствие на фоне «разного уровня опасностей». Парламентарий еще раз напомнил о постоянном процессе совершенствования системы ПВО у Москвы.

По словам депутата, России на фоне атаки БПЛА на Москву необходимо нарастить интенсивность ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины, а также, отметил он, «уже надо подумать и о виновниках всех этих историй, чтобы они себя нигде не чувствовали в безопасности».

«Те люди, которые принимают эти решения, скажем так, высокопоставленные чиновники в самом Киеве, они и по нашим высокопоставленным лицам пытаются какие-то террористические действия произвести. Они вообще должны, я думаю, перестать спать и чувствовать себя спокойно», — указал Колесник.

4 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы.

«Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал он.

Ранее в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов.

 
