Названо число сбитых за сутки бомб, снарядов и беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки перехватили 507 украинских БПЛА и восемь авиабомб
РИА Новости

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных украинскими военными. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что за все время конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 141 646 дронов.

Утром 4 мая в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 117 украинских БПЛА над территорией страны. Атаки отразили в столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ульяновская, Курская, Астраханская, Орловская, Смоленская, Калужская, Белгородская, Ростовская, Саратовская, Волгоградская, Воронежская и Рязанская.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы. На место ЧП выезжали сотрудники экстренных служб, данные о пострадавших не поступали. Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник призвал в ответ на атаку на столицу нарастить интенсивность ударов по военным объектам на Украине.

Ранее ВС РФ уничтожили производство беспилотников, которыми ВСУ били по Крыму и Краснодарскому краю.

 
