В России за ночь сбили более 100 беспилотников

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, в период с 20:00 мск 3 мая до 7:00 мск 4 мая военные уничтожили дроны в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областях и на подлете к Московскому региону.

В ночь на 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, которые летели на столицу. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Один из дронов, как заявил Собянин, атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, отметил мэр.

В Брянской области дрон атаковал грузовик «Мираторга», в результате чего пострадал водитель.

