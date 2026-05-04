Предотвращена атака украинского беспилотника на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский дрон, летевший в направлении Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Из заявления следует, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рухнули на землю. На месте их падения уже находятся сотрудники оперативных служб, подчеркнул глава города.

В ночь с 3 на 4 мая над территорией России перехватили и уничтожили 117 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть воздушных целей нейтрализовали в столичном регионе. Также атаки были отражены в 13 областях — Ульяновской, Астраханской, Смоленской, Белгородской, Саратовской, Воронежской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Калужской, Орловской, Курской и Липецкой.

Как рассказал Собянин, один из украинских БПЛА атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб. Информация о пострадавших не поступала. Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что России следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам на Украине в рамках ответа на атаку ВСУ на Москву.

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области.