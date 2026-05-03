Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Белгородской области погибли отец и сын после атаки ВСУ

Гладков: при атаке БПЛА на машину в Белгородском районе погибли отец и сын
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские военные атаковали в белгородском селе Нечаевка автомобиль, в котором ехала супружеская пара и 21-летний сын. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина и молодой человек скончались от полученных ранений.

Гладков добавил, что женщина получила баротравму и минно-взрывную травму, ей была оказана помощь в городской больнице.

До этого губернатор рассказал, что в Белгородской области шесть жителей пострадали при налетах БПЛА.

В Минобороны также отчитались об отражении ночной атаки дронов ВСУ на регионы России. По информации ведомства, силы ПВО в ночь на 3 мая перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами РФ. Украинские военные пытались атаковать Белгородскую и Брянскую области, а также Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую и другие.

Ранее в Курской области взорвался беспилотник.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!