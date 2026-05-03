В Белгородской области погибли отец и сын после атаки ВСУ

Гладков: при атаке БПЛА на машину в Белгородском районе погибли отец и сын

Украинские военные атаковали в белгородском селе Нечаевка автомобиль, в котором ехала супружеская пара и 21-летний сын. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина и молодой человек скончались от полученных ранений.

Гладков добавил, что женщина получила баротравму и минно-взрывную травму, ей была оказана помощь в городской больнице.

До этого губернатор рассказал, что в Белгородской области шесть жителей пострадали при налетах БПЛА.

В Минобороны также отчитались об отражении ночной атаки дронов ВСУ на регионы России. По информации ведомства, силы ПВО в ночь на 3 мая перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами РФ. Украинские военные пытались атаковать Белгородскую и Брянскую области, а также Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую и другие.

Ранее в Курской области взорвался беспилотник.