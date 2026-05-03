Эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область

Беспилотники для атаки на Московскую область в ночь на 3 мая могли запустить из Черниговской или Сумской областей, либо с территории Латвии. Такое мнение высказал в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Он уточнил, что с территории Латвии ВСУ запускать беспилотники гораздо эффективнее, поскольку, с его слов, все российские средства сейчас нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине.

«Чтобы как только там появляется потенциальная вероятность запуска дронов с какой-то площадки, то, соответственно, туда сразу прилетают наши ракеты», — пояснил эксперт.

По его словам, российские войска уничтожают первопричину — точки старта и заводы. В связи с этим, отметил Кондратьев, места производства этих дронов переносят на территорию Европы, в частности, «Лютые» выпускают в Польше.

«Соответственно, точки запуска тоже перевели на территорию стран Евросоюза», — добавил основатель учебного центра беспилотной авиации.

Утром 3 мая пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 334 украинских БПЛА над 16 регионами России.

В ведомстве уточнили: дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией московского региона и Крымом.

Ранее Путин наделил таможенников правом уничтожать беспилотники.

 
