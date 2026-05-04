В Брянской области дрон атаковал грузовик «Мираторга», ранен водитель

РИА Новости

В поселке Сенчуры Суземского района Брянской области дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, удар пришелся по грузовику компании «Мираторг». Водитель получил ранения, его доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Этой же ночью средства противовоздушной обороны уничтожили около 20 беспилотников в шести районах Ростовской области. По словам главы региона Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 4 мая украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на 3 мая ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на российские города. По данным Минобороны России, всего были сбиты 334 дрона над 16 регионами.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.

 
