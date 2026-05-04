В Брянской области дрон атаковал грузовик «Мираторга», ранен водитель

Богомаз: в Сенчурах водитель грузовика «Мираторга» пострадал при атаке дрона

В поселке Сенчуры Суземского района Брянской области дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, удар пришелся по грузовику компании «Мираторг». Водитель получил ранения, его доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Этой же ночью средства противовоздушной обороны уничтожили около 20 беспилотников в шести районах Ростовской области. По словам главы региона Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 4 мая украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на 3 мая ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на российские города. По данным Минобороны России, всего были сбиты 334 дрона над 16 регионами.

