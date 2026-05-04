Шесть районов Ростовской области подверглись атакам беспилотников

Слюсарь: около 20 БПЛА уничтожены в шести районах Ростовской области
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 20 беспилотников в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Атаке подверглись: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы», — написал он.

По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Он предупредил, что на территории области сохраняется режим беспилотной опасности и призвал жителей быть осторожными.

В ночь на 4 мая украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку беспилотников на российские города. По данным Минобороны России, всего были сбиты 334 дрона над 16 регионами.

В Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью ВСУ был морской торговый порт Приморск, сообщил глава Ленобласти. В Смоленске обломки упали на многоквартирный дом, пострадала семья из трех человек. Также дроны пытались долететь до Москвы. Массированная атака привела к приостановке работы аэропортов и задержкам рейсов.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.

 
