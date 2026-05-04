В США раскрыли действия ВМС в рамках операции «Проект свобода» в Ормузском проливе

Axios: ВМС США не будут сопровождать суда через Ормуз в рамках «Проекта свобода»

Новая операция Военно-морских сил (ВМС) США «Проект свобода» по выводу судов из Ормузского пролива предполагает не сопровождение кораблей, а предоставление им информации о безопасных и свободных от мин маршрутах. Об этом сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, боевые корабли Соединенных Штатов будут находиться «вблизи» торговых судов на случай, если потребуется вмешаться, чтобы предотвратить атаку со стороны Ирана.

«ВМС США будут предоставлять торговым судам информацию о наиболее безопасных морских коридорах в проливе, особенно о тех маршрутах, которые не были заминированы иранскими военными», — написал Равид.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в операции по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив примут участие эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

В Иране предупредили, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

