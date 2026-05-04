США задействуют военные корабли и тысячи солдат в операции в Ормузском проливе

CENTCOM: США задействуют 15 тысяч военных в операции в Ормузском проливе
В операции США по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив примут участие эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Об этом в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

«Военная поддержка США «Проекта Свобода» будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих», — сказано в заявлении CENTCOM.

Несколькими часами ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что утром в понедельник, 4 мая, Соединенные Штаты начнут операцию «Проект Свобода», предполагающую вывод судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы там из-за военного конфликта. Американский лидер назвал ее «гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана». По его словам, на многих из этих кораблей «заканчиваются запасы продовольствия и всего остального, что необходимо для того, чтобы многочисленные экипажи могли оставаться на борту в благоприятных с точки зрения здоровья и санитарии условиях».

Также глава Белого дома пригрозил, что если данному «гуманитарному процессу будут каким-либо образом мешать», то американская сторона ответит на вмешательство силой.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. В начале беседы российский лидер подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет».

Ранее Иран назвал условие для возобновления движения через Ормузский пролив.

 
