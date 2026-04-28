В Минобороны Ирана назвали условие для возобновления движения через Ормузский пролив.

Движение торговых судов по Ормузскому проливу возобновится после окончания конфликта Ирана, Израиля и США только в том случае, если это не будет угрожать безопасности Исламской Республики. Об этом заявил представитель иранского Минобороны, генерал Реза Талаи Ник, передает агентство Tasnim.

«Свободное движение торгового флота [через Ормузский пролив] после окончания войны будет производиться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», — сказал военный.

Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля с американо-израильских авиаударов. Иран в ответ нанес удары по Израилю, американским базам и государствам Персидского залива, а также практически перекрыл Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через Ормуз остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до войны проходило по 130.

Ранее в Ормузе впервые с начала войны заметили газовоз с СПГ.