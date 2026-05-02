США работают над новым ядерным оружием

TWZ: США работают над новым противобункерным ядерным оружием
Министерство энергетики США попросило включить в бюджет на следующий финансовый год средства для разработки новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ) со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered, которая предназначена для поражения бункеров и других объектов под землей. Для работы над проектом ведомство рассчитывает получить около $100 млн.

TWZ напоминает, что единственная состоящая на вооружении ВС США ядерная авиабомба B61-11 обладает мощностью боевой части в диапазоне от 340 до 400 килотонн.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство собирается провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками, чтобы модернизировать ядерную триаду страны. Его ведомство недавно попросило увеличить бюджет на финансирование ядерного комплекса США в 2027 году.

Ранее бывший сотрудник Госдепа допустил ядерный удар США по одной стране.

 
