Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Никарагуа

Путин подписал закон о ратификации военного соглашения между Россией и Никарагуа
Россия ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписание соглашения состоялось в Москве 22 сентября 2025 года. В нем говорится о следующих направлениях сотрудничества: совместная подготовка войск, обмен опытом и информацией в рамках противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, сотрудничество между военными образовательными учреждениями и другие.

Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя государствами в военной области. Также это обеспечит правовую основу, которая необходима для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества. Кроме того, ратификация соглашения обеспечит защиту интересов граждан России, выполняющих задачи в рамках реализации этого документа, от юрисдикции Никарагуа​​​.

До этого Путин заявил, что в России любят президента Никарагуа Даниэля Ортегу.

Ранее Никарагуа предложила России совместную работу над проектом нового канала.

 
