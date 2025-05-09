Путин назвал президента страны, которого любят в России

В России любят президента Никарагуа Даниэля Ортегу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил специальному представителю лидера Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Ортеге Мурильо, провожая его после приема в Кремле, который прошел в честь глав делегаций, приехавших в Москву на празднование 80-летия Победы.

«Передавайте, пожалуйста, самые лучшие пожелания отцу вашему. Мы его очень любим и всегда ему рады», — сказал глава российского государства, обращаясь к сыну президента Никарагуа.

При этом Ортега Мурильо отметил, что совершит еще один визит в РФ в конце мая, чтобы встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

«Отлично!» — заявил в ответ Путин, тепло пожимая руку спецпредставителю президента Никарагуа.

8 мая Ортега Мурильо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Ранее Никарагуа предложила России совместную работу над проектом нового канала.