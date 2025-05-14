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Никарагуа и Россия в 2025 году заключат соглашение о военном сотрудничестве

«Известия»: в 2025 году Никарагуа и Россия подпишут военное соглашение
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Shutterstock

Никарагуа и Россия в этом году подпишут соглашение о военном сотрудничестве. Об этом газете «Известия» рассказал генерал-инспектор никарагуанской армии Марвин Корралес Родригес.

Он напомнил, что в конце ноября 2024 года был опубликован текст состоящего из 16 статей российско-никарагуанского соглашения. В декабре соглашение было одобрено правительством Российской Федерации. В соответствии с ним Москва и Манагуа будут на регулярной основе обмениваться опытом и информацией в различных отраслях военно-технического сотрудничества, проводить совместные военные учения, подготавливать военнослужащих. Кроме того, будет создана совместная рабочая группа с поочередными заседаниями в каждой из стран. Предполагается, что соглашение будет действовать пять лет, а затем может быть продлено на тот же срок.

Корралес Родригес отметил, что над проектом соглашения совместно работали оборонные ведомства обоих государств. В последнее время проходило совершенствование документа. И в этом году оно будет обязательно подписано.

Генерал подчеркнул, что Москва и Манагуа ратифицируют исторически существующие между ними дружеские связи и сотрудничество. Он указал, что в сентябре 2025 года никарагуанские военные в качестве наблюдателей примут участие в боевых учениях на территории России.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что в России любят президента Никарагуа Даниэля Ортегу.

Ранее Никарагуа предложила России совместную работу над проектом нового канала.

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