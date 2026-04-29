Дрон атаковал автомобиль в Курской области

Хинштейн: мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Курской области
Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на автодороге около села Боброво Рыльского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, на месте происшествия погиб 59-летний водитель транспортного средства.

Накануне в белгородском приграничье погибли фельдшер из Курской области и ее муж. Беспилотник ударил по одному из блокпостов. В тот момент рядом оказалась машина, в которой находились сотрудница фельдшерско-акушерского пункта Беловской центральной районной больницы Татьяна Александровна, ее муж и сын. 16-летнего сына фельдшера доставили в детскую областную больницу в Белгороде с акубаротравмой, в шоковом состоянии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
