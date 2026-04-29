Дрон атаковал автомобиль в Курской области

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на автодороге около села Боброво Рыльского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, на месте происшествия погиб 59-летний водитель транспортного средства.

Накануне в белгородском приграничье погибли фельдшер из Курской области и ее муж. Беспилотник ударил по одному из блокпостов. В тот момент рядом оказалась машина, в которой находились сотрудница фельдшерско-акушерского пункта Беловской центральной районной больницы Татьяна Александровна, ее муж и сын. 16-летнего сына фельдшера доставили в детскую областную больницу в Белгороде с акубаротравмой, в шоковом состоянии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

