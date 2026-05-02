Армии стран Сахеля нанесли скоординированный удар по боевикам в Мали

Al Arabiya: Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли удары по позициям боевиков в Мали

Вооруженные силы стран Сахеля совместно ударили по местам базирования боевиков в Мали. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли массированные авиаудары по позициям экстремистов на севере Мали», — сказал источник телеканала.

Уточняется, что лагеря вооруженных боевиков, по которым были нанесены авиаудары, находились в районах Сикасо и Куликоро.

28 апреля боевики джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), заявили о начале тотальной осады столицы Мали Бамако.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что 25 апреля боевики группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Фронт освобождения Азавада» атаковали Бамако и крупные малийские города Севаре, Гао и Кидаль. Они пытались взять под контроль ключевые административные и военные объекты, в том числе дворец президента Мали.

Кроме того, повстанцами был устранен глава минобороны страны Садио Камара: он не выжил при атаке начиненного взрывчаткой шахид-мобиля возле своей резиденции на военной базе Кати на окраине Бамако.

По данным российского министерства обороны, напавшие на Мали боевики проходили обучение у европейских и украинских инструкторов.

Ранее в МИД РФ рассказали о потерях Африканского корпуса в Мали.