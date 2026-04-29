Джихадисты заявили об осаде столицы Мали

Боевики джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), заявили о начале тотальной осады столицы Мали Бамако. Об этом сообщает агентство LSI Africa.

По словам представителя террористической организации Абу Худейфы, «большая часть военной инфраструктуры» вокруг города была уничтожена, а бойцы группировки держат «многих малийских военнослужащих в качестве военнопленных».

Также он предупредил местных жителей, что они «могут стать мишенью» JNIM, если будут становиться между джихадистами и армией Мали.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что 25 апреля боевики группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Фронт освобождения Азавада» атаковали Бамако и крупные малийские города Севаре, Гао и Кидаль. Они пытались взять под контроль ключевые административные и военные объекты, в том числе дворец президента Мали.

Кроме того, повстанцами был устранен глава минобороны страны Садио Камара: он не выжил при атаке начиненного взрывчаткой шахид-мобиля возле своей резиденции на военной базе Кати на окраине Бамако.

По данным российского министерства обороны, напавшие на Мали боевики проходили обучение у европейских и украинских инструкторов.

