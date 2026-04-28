В России подтвердили гибель министра обороны Мали

Минобороны РФ: министр обороны Мали погиб при подрыве шахид-мобиля
Министр обороны Мали Садио Камара погиб при подрыве шахид-мобиля возле его резиденции в столице страны Бамако. Об этом сообщило российское Минобороны в информационной сводке о деятельности Африканского корпуса.

В сообщении ведомства говорится, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) предприняли несколько попыток взять под контроль ключевые правительственные и военные объекты в Бамако. В частности, атакам подвергся президентский дворец.

«Шахид-мобиль» (или джихад-мобиль) — это гражданское транспортное средство, кустарным способом переоборудованное для совершения суицидальных атак и заминированное с помощью взрывчатки. Оно может управляться и подрываться дистанционно, как беспилотник, но зачастую внутри находится человек. Эти автомобили активно используют боевики из запрещенных в РФ террористических организаций.

Одним из первых о гибели министра обороны Мали сообщил вице-президент комиссии по обороне Переходного совета государства Фусейну Уаттара, назвав его большим другом России.

Издание Jeune Afrique писало, что Садио Камара стал жертвой подрыва начиненного взрывчаткой грузовика возле своей резиденции на военной базе Кати в пригороде Бамако.

Попытка госпереворота была совершена в Мали на прошлой неделе, за нее ответственны террористические группировки, направившие на штурм правительственных объектов и административных центров около 12 тысяч боевиков, и наемников с Украины и из стран Европы. Атака на Бамако стала крупнейшей в стране за последние 14 лет.

Ранее в Кремле отреагировали на атаку вооруженных повстанцев в Мали.

 
