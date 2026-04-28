В Минобороны подтвердили попытку захвата власти боевиками в Мали

Незаконные вооруженные формирования 25 апреля предприняли попытку госпереворота в Мали. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что боевики атаковали столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. Попытка переворота была осуществлена группировками «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая аффилирована с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), и «Фронт освобождения Азавада». Они пытались захватить ключевые объекты в столице Мали, в том числе президентский дворец.

По информации оборонного ведомства, численность группировок составляла около 12 тысяч человек. Подготовкой боевиков для переворота занимались украинские и европейские инструкторы.

Подразделения Африканского корпуса Минобороны в ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника не позволили совершить госпереворот в республике и не допустили массовой гибели гражданских.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко ранее сообщил, что в рядах российского Африканского корпуса есть жертвы после атаки повстанцев в Мали.

Ранее в Кремле отреагировали на атаку повстанцев Мали.

 
