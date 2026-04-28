Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ рассказали о потерях «Африканского корпуса» в Мали

МИД РФ: «Африканский корпус» понес потери после атаки повстанцев в Мали
Aboubacar Traore/Reuters

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что в рядах российского «Африканского корпуса» есть жертвы после атаки повстанцев в Мали. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борисенко, 25 апреля в Мали террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), а также турецкие сепаратисты произвели скоординированные атаки.

«Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделению нашего «Африканского корпуса». В результате имеются жертвы с нашей стороны», — пояснил дипломат.

28 апреля информационное агентство «Вести» сообщало, что благодаря умелым действиям военнослужащих «Африканского корпуса» Вооруженных сил России в Мали удалось избежать повторения сирийского сценария.

Согласно имеющимся данным, бойцы «Африканского корпуса» эффективно организовали защиту президентского дворца, удерживая под контролем ключевые позиции, аэродромы и национальный арсенал в городе Кати. Их слаженные действия позволили создать надежную оборону для подразделений президентской гвардии и национальных вооруженных сил, что не дало возможности захватить президентский дворец.

Ранее стало известно, что во время вооруженного нападения в Мали не выжил «большой друг России».

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!