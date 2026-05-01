Дрон ВСУ вывел из строя телевышку в Курской области

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области. Об этом в «Максе» заявил глава региона Александр Хинштейн.

«К сожалению, без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов», — отметил губернатор.

28 апреля в белгородском приграничье в результате удара беспилотника ВСУ по одному из блокпостов получили травмы не совместимые с жизнью фельдшер из Курской области и ее муж. 16-летний сына фельдшера также находился в автомобиле. Он был ранен и доставлен в детскую областную больницу в Белгороде с акубаротравмой, в шоковом состоянии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
