Генерал-майор объяснил прорыв беспилотников ВСУ вглубь России

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) долетают до Урала из-за движения на малых высотах. Об этом mk.ru рассказал генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) не работают против беспилотников, которые передвигаются на сверхмалых и предельно малых высотах.

По словам Попова, зенитные комплексы способны видеть беспилотники на высотах до 20 километров.

Он подчеркнул, что помехи идут от возвышенностей, леса, препятствий, зданий и других высотных сооружений. На тех видах, на которых системы ПВО видят дроны, их можно спутать с птицами или с атмосферными явлениями, добавил генерал-майор.

По его мнению, необходимо внедрить систему предупреждения, использующую акустические сигналы, а не только средства радиолокации. Также следует применять аэростаты со средствами наблюдения, заключил Попов.

До этого он рассказал, что Украина может провозить на территорию России свои беспилотники по частям под видом обычной бытовой техники, потом дроны собираются для последующих ударов по уральским регионам. Киев мог начать такую кампанию еще два года назад.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.

 
