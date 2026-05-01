Над Россией за девять часов сбили 100 БПЛА Украины

Над территорией России за девять часов средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 100 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Первого мая, в период с 08.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации оборонного ведомства.

В сообщении отмечается, что украинские беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также системы ПВО были успешно применены в Московском регионе, Краснодарском крае, а также в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 1 мая над территорией России было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Ранее в Псковской области ввели ограничения связи из-за угрозы БПЛА.