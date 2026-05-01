Власти Краснодарского края раскрыли последствия атаки БПЛА по Туапсе

Кондратьев: атака БПЛА по Туапсе обошлась без жертв и пострадавших

Очередная атака украинских беспилотников на Туапсе обошлась без жертв и пострадавших. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«На территории морского терминала — вновь возгорание», — написал он.

По словам главы региона, к тушению огня привлечены 143 человека и 25 единиц техники. Кондратьев отметил, что ситуация находится под контролем.

Он добавил, что усилия направлены на то, чтобы не допустить попадания нефти в море.

В ночь на 1 мая в Туапсе после атаки беспилотников загорелся морской терминал.

До этого в Туапсе собрали и вывезли 12,6 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотников ведутся круглосуточно. Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на пяти участках — в селах Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. Протяженность загрязнения составила от 100 до 300 метров.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на нефтеперерабатывающем заводе случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.