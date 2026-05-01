Командование США раскрыло численность своих войск в Европе

EUCOM: В Европе размещены около 80 тысяч американских солдат
В Европе на данный момент размещены около 80 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейского командования (EUCOM) вооруженных сил США.

По его словам, порядка 38 тысяч американских военнослужащих находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.

Представитель EUCOM добавил, что численность и структура контингента постоянно меняется. На территории ФРГ военные размещены в «таких точках, как Висбаден, Рейн-Пфальц, Штутгарт и Бавария».

До этого президент США Дональд Трамп в общении с журналистами допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных за рубежом военных контингентов в Италии и Испании. Также американский президент в соцсети Truth Social допустил сокращение контингента военных США на территории Германии.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее Трамп заявил, что Путин не боится НАТО.

 
