Жителям Туапсе вернули свет

В Туапсе восстановили подачу электроэнергии после пожара на НПЗ при атаке ВСУ
Борис Морозов/РИА Новости

Аварийные бригады в Туапсе Краснодарского края полностью восстановили подачу электроэнергии в домах жителей после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникшего в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный штаб региона.

Отмечается, что бригады специалистов провели работы по устранению повреждений электросетевого оборудования на улице Кошкина, где без электроснабжения оставались 132 абонента.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали упавшие обломки сбитых беспилотников.

В городе продолжаются работы по устранению последствий налета: на уборке берега и очистке улиц работают более 600 человек. В жилых домах восстановлены подача воды, электроэнергии и газа. При этом местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе ограничили использование сырой воды.

 
