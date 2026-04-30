Война США и Израиля против Ирана
Армия

В США обвинили Россию в оказании военной помощи Ирану

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в военных действиях. Об этом пишет Associated Press (AP).

При этом генерал не привел доказательств своим действиям, не стал вдаваться в подробности.

«Там определенно есть какие-то действия», — сказал он.

До этого генерал Кейн заявил, что США достигли военных целей в рамках операции против Ирана. Американский генерал добавил, что выполнением поставленных целей США защитили свои интересы на годы вперед.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Ранее в США рассказали, как война ударила по простым жителям Ирана.

 
