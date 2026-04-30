В США рассказали, как война ударила по простым жителям Ирана

Простые иранцы уже чувствуют последствия спада в экономике страны из-за войны с США и Израилем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Алекс Ватанка отмети, что иранские власти могут твердить, что сопротивление экономическому давлению — это вопрос национальной гордости, но по мере того, как из-за блокады денег становится все меньше, можно видеть, что у все большего числа граждан не остается иного выбора, кроме как мобилизоваться политически.

По предварительным оценкам министерства труда и социального обеспечения Исламской Республики, война оставила без работы около одного миллиона человек напрямую и еще миллион косвенно. Это высокая доля из примерно 25 млн занятых по всей стране.

Стоимость жизни также резко подорожала. По данным центробанка, годовой уровень инфляции к середине апреля текущего года достиг 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субсидированная цена на красное мясо, которое в основном доставлялось в Иран морским путем, повысилась до примерно $3,60 за фунт, что очень много для большинства жителей страны, где минимальная зарплата составляет около $130 в месяц.

Иранцы рассказали изданию, что предприятия по всей республике закрываются. Нехватка стали и сырья препятствуют производству в разных отраслях. Электронные товары, которые в основном привозятся из-за границы, теперь в дефиците и стоят дорого, говорится в статье.

Ранее Трамп рассказал Путину о положении Ирана.