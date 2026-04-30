Почти полмиллиона россиян заключили контракт с Минобороны РФ в 2025 году

Медведев: в 2025 году контракты с ВС РФ заключили 450 тысяч человек

В 2025 году контракты с Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции (СВО) заключили 450 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве, пишет «Интерфакс».

Политик добавил, что с начала 2026 года число подписавших контракты для прохождения службы составляет уже 127 тысяч человек.

До этого президент России Владимир Путин сравнил потери России и Украины в зоне боевых действий. Глава государства отметил, что у российской стороны, «к сожалению», тоже есть потери, однако они кратно меньше, чем у ВСУ.

Путин также объяснил разницу между российской и украинской армией. Он обратил внимание, что в ВС РФ граждане приходят добровольно, а в ВСУ — по итогам принудительной мобилизации. Таким образом, Киев просто посылает людей на убой, подытожил российский лидер.

Ранее сообщалось, что нелегалов, заключивших контракт с Минобороны РФ, не будут депортировать.