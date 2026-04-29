В США заявили, что конфликт на Украине модернизировал армию РФ

Пентагон: конфликт на Украине позволил России модернизировать свои боевые силы

Конфликт на Украине позволил России реструктуризировать и модернизировать свои вооруженные силы. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, пишет РИА Новости.

«Они (Россия) использовали войну на Украине для реструктуризации и модернизации своих боевых сил», — отметил Кейн.

Американский генерал также отметил, что Россия обладает значительным промышленным потенциалом, а также сохраняет крупнейший в мире ядерный арсенал.

29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США заявил, что американский президент Дональд Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки» по Украине.

Хегсет также отмечал, что состоявшийся в марте телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает возможности восстановление мира на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Трамп оценил настрой Путина на достижение мира на Украине.