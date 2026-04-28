Глава МЧС сообщил об увеличении группировки спасателей в Туапсе на 300 человек

Куренков: группировку на тушении пожара в Туапсе увеличат на 300 человек

Численность группировки, участвующей в тушении и ликвидации последствий пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, будет значительно увеличена, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, делается все, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море. Спасатели собирают и вывозят загрязненный грунт и водомазутную смесь. Куренков отметил, что уже завтра группировка будет увеличена на 300 человек, помощь окажут шесть муниципалитетов.

28 апреля глава МЧС заявил, что все утечки нефти в Туапсе остановлены. По его словам, ситуация с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем.

Куренков прибыл в Краснодарский край, где по поручению президента России Владимира Путина будет контролировать тушение пожара на НПЗ.

Ранее Туапсе остался без воды из-за пожара на НПЗ.