Глава МЧС прибыл в Краснодарский край

Глава МЧС Куренков прибыл в Краснодарский край на фоне ситуации в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край, где по поручению российского президента Владимира Путина будет контролировать тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава МЧС России лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов», — сказали в ведомстве.

Министр планирует провести оперативное совещание и принять решение по дальнейшим действиям: тушению возгорания, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности жителей.

28 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация в Туапсе после очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) непростая, но контролируемая.

В ночь на 28 апреля ВСУ в третий раз за апрель атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск и отменили лишь в 5:18 мск. Местные жители сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По данным оперштаба Краснодарского края, из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей ближайших домов эвакуировали. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

До этого украинские военные атаковали город в ночь на 16 апреля, после чего в море обнаружили нефтяное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров. Еще один удар ВСУ нанесли в ночь на 20 апреля.

