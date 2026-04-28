Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Минобороны России назвало потери среди боевиков в Мали

Aboubacar Traore/Reuters

Боевики в результате попытки госпереворота в Мали потеряли более 2500 человек личного состава. Об этом сообщило министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что во время отражения террористического нападения военнослужащие Африканского корпуса применили все типы вооружения.

«Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой. Потери противника составили из личного состава более 2500 человек», — рассказали в министерстве.

Также было уничтожено 102 единицы автомобильной техники, два «шахед-мобиля», семь минометов 152 мотоцикла. В ведомстве рассказали, что бойцы российского Африканского корпуса в Кидале более суток вели бои в полном окружении, отразили четыре массированные атаки.

Ведомство подтвердило, что 25 апреля боевики группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая аффилирована с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), и «Фронт освобождения Азавада» атаковали малийскую столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. Они пытались взять под контроль ключевые административные и военные объекты, в том числе дворец президента Мали.

Кроме того, повстанцами был устранен глава Минобороны страны Садио Камара: он не выжил при атаке начиненного взрывчаткой шахид-мобиля возле своей резиденции на военной базе Кати на окраине Бамако.

По данным российского Министерства обороны, напавшие на Мали боевики проходили обучение у европейских и украинских инструкторов.

Ранее в МИД РФ рассказали о потерях Африканского корпуса в Мали.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!