Минобороны России назвало потери среди боевиков в Мали

Минобороны РФ: боевики в Мали при попытке переворота потеряли более 2500 человек

Боевики в результате попытки госпереворота в Мали потеряли более 2500 человек личного состава. Об этом сообщило министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что во время отражения террористического нападения военнослужащие Африканского корпуса применили все типы вооружения.

«Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой. Потери противника составили из личного состава более 2500 человек», — рассказали в министерстве.

Также было уничтожено 102 единицы автомобильной техники, два «шахед-мобиля», семь минометов 152 мотоцикла. В ведомстве рассказали, что бойцы российского Африканского корпуса в Кидале более суток вели бои в полном окружении, отразили четыре массированные атаки.

Ведомство подтвердило, что 25 апреля боевики группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая аффилирована с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), и «Фронт освобождения Азавада» атаковали малийскую столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. Они пытались взять под контроль ключевые административные и военные объекты, в том числе дворец президента Мали.

Кроме того, повстанцами был устранен глава Минобороны страны Садио Камара: он не выжил при атаке начиненного взрывчаткой шахид-мобиля возле своей резиденции на военной базе Кати на окраине Бамако.

По данным российского Министерства обороны, напавшие на Мали боевики проходили обучение у европейских и украинских инструкторов.

Ранее в МИД РФ рассказали о потерях Африканского корпуса в Мали.