В Минобороны рассказали, кто готовил боевиков для участия в перевороте в Мали

Наемники-инструкторы из Украины и Европы готовили повстанцев, планировавших госперереворот в Мали. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства численность боевиков приблизительно составляла 12 тысяч человек.

»... подготовка производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы --прим.ред.) западного образца «Стингер» и «Мистраль», — уточнили в Минобороны.

До этого в российском оборонном ведомстве подтвердили, что незаконные вооруженные формирования 25 апреля предприняли попытку госпереворота в Мали. В ведомстве добавили, что боевики атаковали столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. Попытка переворота была осуществлена группировками «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая аффилирована с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), и «Фронт освобождения Азавада». Они пытались захватить ключевые объекты в столице Мали, в том числе президентский дворец.

Подразделения Африканского корпуса Минобороны в ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника не позволили совершить госпереворот в республике и не допустили массовой гибели гражданских.

