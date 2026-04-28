Стало известно, каким оружием Африканский корпус сражался с боевиками в Мали

При предотвращении попытки госпереворота в Мали военнослужащие Африканского корпуса применили все типы вооружений. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ о ситуации в стране.

Среди видов вооружения, использованных бойцами, названы танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты (БМП), реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские орудия и минометы.

«Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой», — сообщили в Минобороны России.

Ведомство подтвердило, что 25 апреля боевики группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая аффилирована с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), и «Фронт освобождения Азавада» атаковали малийскую столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. Они пытались взять под контроль ключевые административные и военные объекты, в том числе дворец президента Мали.

Кроме того, повстанцами был устранен глава Минобороны страны Садио Камара: он не выжил при атаке начиненного взрывчаткой шахид-мобиля возле своей резиденции на военной базе Кати на окраине Бамако.

По данным российского Министерства обороны, напавшие на Мали боевики проходили обучение у европейских и украинских инструкторов.

Ранее в МИД РФ рассказали о потерях Африканского корпуса в Мали.

 
