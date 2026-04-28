Петербургский депутат отправится на СВО

Депутат Законодательного собрания Петербурга Малькевич отправится на СВО
Личный архив Александра Малькевича

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич принял решение отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил спикер парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

«Поступок сильный, мужской, и в случае с Сашей — закономерный», — написал Бельский.

Он напомнил, что Малькевич награжден орденом Мужества, а также обладает боевым опытом и с первых дней СВО помогает фронту и освобожденным районам. Спикер выразил уверенность, что опыт депутата и компетенции будут крайне востребованы на передовой. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит заявление Малькевича о досрочном сложении полномочий по собственному желанию 29 апреля.

В октябре 2025 года членство Александра Малькевича в «Единой России» приостановили из-за разбирательств в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Малькевич кроме своей парламентской работы известен как бывший директор телеканала «Санкт-Петербург». Его и еще четырех человек обвиняют в выводе 37 млн рублей из городского бюджета.

10 октября прошлого года Басманный суд Москвы избрал Малькевичу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее депутат из списка Forbes ушел на СВО.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
