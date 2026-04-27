Двое российских штурмовиков полмесяца удерживали позиции в тылу ВСУ

Минобороны: два штурмовика две недели удерживали позиции в тылу ВСУ в ДНР
Двое российских штурмовиков полмесяца удерживали позиции в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, штурмовики в течении двух недель удерживали позиции в восточной окраине населенного пункта Гришино в непосредственной близости от противника. Они корректировали артиллерийский огонь, а также наводили ударные дроны на позиции ВСУ и следили за перемещением танка. Военнослужащие передали информацию о бронемашине, после чего танк был уничтожен.

27 апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге бойца штурмового подразделения, который в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ. По данным Пушилина, это произошло на Добропольско-Красноармейском направлении. Военнослужащий воспользовался взрывными устройствами.

До этого другой российский боец Сергей Юрашев в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). За это 21-летний военнослужащий получил звание Героя России.

