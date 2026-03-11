Размер шрифта
Сослуживец раскрыл детали подвига бойца, державшего в одиночку позицию 68 дней

RT: российский военный 68 дней удерживал позицию на первом задании
Боец удерживал позиции российских войск в одиночку 68 дней — этот поступок он совершил во время своего первого боевого задания. Об этом RT рассказал его сослуживец Дмитрий.

По словам военного, они знакомы с Сергеем Ярашевым с первых дней срочной службы. Позже они вместе подписали контракт два года назад и около полутора лет служили в авиации в Саратовской области. В ноябре их перевели в зону специальной военной операции, где их подразделения разделили.

Дмитрий рассказал, что Сергей всегда был простым и надежным человеком, который готов поддержать в любой ситуации. Он отметил, что после ампутации стоп его товарищ держится стойко и радуется тому, что смог вернуться живым.

Военный также вспомнил, что когда Сергей отправился на свое первое боевое задание и долго не выходил на связь, он начал молиться за него. Узнав, что сослуживец выжил, Дмитрий признался, что не смог сдержать слез.

По его мнению, справиться с такой задачей Сергею помогли упорство и чувство ответственности. Дмитрий подчеркнул, что боец понимал, куда отправляется, осознавал поставленную перед ним задачу и знал, что ее необходимо выполнить.

Сам Сергей Ярашев, вернувшийся с фронта после ампутации стоп, заявил о намерении снова отправиться на фронт после протезирования.

Ранее отец бойца спецназа «Ахмат» вернулся на СВО после освобождения из плена, потеряв глаз.

 
